Голая россиянка скалкой разбила камеру в лифте из-за подозрений соседей о ее хобби

В Елабуге голая женщина разбила скалкой камеру в лифте из-за подозрений соседей

В городе Елабуга в Татарстане голая женщина разбила скалкой камеру в лифте из-за подозрений соседей о ее хобби. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как обнаженная женщина бьет скалкой по установленной в кабине камере. Кроме того, гражданка бегает из стороны в сторону и громко кричит. Что именно она произносит, разобрать трудно.

Как утверждает Baza, соседи ополчились на женщину, поскольку та в своей квартире принимает желающих сделать стрижку. По информации жильцов, помимо обычных услуг парикмахер предлагает клиентам массаж с дополнительными опциями. Жители Елабуги уверены, что соседка занимается проституцией. Они уже рассказали о ее деятельности сотрудникам полиции.

В свою очередь парикмахер все обвинения отрицает. Женщина пояснила, что делает массаж клиентам без какого-либо намека на интим. Однако на ее странице в соцсетях было размещено объявление о сдаче комнаты посуточно.

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