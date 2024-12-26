18-летняя россиянка пыталась голой пройти в собор и поплатилась

78.ru: в Петербурге девушка пыталась голой пройти в Казанский собор

В Санкт-Петербурге 18-летняя девушка пыталась голой пройти в Казанский собор и поплатилась. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, россиянка находилась под воздействием наркотических веществ. Девушка вела себя неадекватно, и очевидцы вызвали сотрудников полиции.

Горожанку доставили в отдел, позже ее отправили в больницу. Информации о состоянии девушки не поступало.

До этого в Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы и был задержан. Впоследствии россиянина отвезли в психиатрическую больницу.

Еще раньше в Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и перепугал сотрудника охраны.