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12:05, 25 декабря 2024Россия

Голый россиянин разгуливал возле школы и поплатился

В Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы и поплатился — его задержали. Об этом пишет 72.RU.

Инцидент произошел возле школы №7 в российском городе. Фотоподтверждение этому распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как россиянин идет вдоль забора образовательного учреждения без одежды и даже ботинок, несмотря на зимнюю погоду.

Как пишет издание, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, после чего увезли его в психиатрическую больницу.

Ранее в Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и перепугал охранника. На место выезжали пожарные.

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