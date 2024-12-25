Голый россиянин разгуливал возле школы и поплатился

В Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы

В Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы и поплатился — его задержали. Об этом пишет 72.RU.

Инцидент произошел возле школы №7 в российском городе. Фотоподтверждение этому распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как россиянин идет вдоль забора образовательного учреждения без одежды и даже ботинок, несмотря на зимнюю погоду.

Как пишет издание, сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, после чего увезли его в психиатрическую больницу.

Ранее в Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и перепугал охранника. На место выезжали пожарные.