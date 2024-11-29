Россиянин голым забрался на башенный кран и перепугал охранника

В Магнитогорске мужчина голым забрался на башенный кран и перепугал охранника

В Магнитогорске Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и перепугал охранника. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, сотрудник заметил обнаженного мужчину ночью и вызвал на помощь коллег. Вместе охранники просили альпиниста спуститься, тот не слушал.

Одному из работников пришлось лезть наверх и продолжать переговоры с мужчиной на высоте. Через некоторое время на место прибыли пожарные — они и сняли неадекватного гражданина.

Его отправили в психиатрическую больницу.

До этого сообщалось, что в Москве полуголый мужчина решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии.

Выяснилось, что молодой человек является уроженцем Ростовской области. Задержанный искренне не понимал, что не так с его поведением.