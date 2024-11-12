Полуголый россиянин решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии

В Москве росгвардейцы с прикрывшимся фольгой голым россиянином попали на видео

В Москве задержание сотрудниками Росгвардии неадекватного мужчины попало на видео. Ролик во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, изначально им поступила информация от прохожих, сообщивших, что неизвестный пристает к людям на улице 10-летия Октября. Вскоре одетый лишь в плащ из фольги молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Задержанный искреннее не понимал, что не так в его поведении.

Позже выяснилось, что молодой человек является уроженцем Ростовской области. По его словам, он вышел покурить и обратно вернуться не смог. Где именно он отдыхал, объяснить внятно у мужчины не вышло.

31 октября сообщалось, что в Енакиево в Донецкой народной республике голый мужчина в крови ворвался в магазин и устроил погром.