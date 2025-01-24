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23:10, 24 января 2025Бывший СССР

Харьковчанин перестал общаться со служившим в ВСУ сыном

Бежавший в Россию харьковчанин перестал общаться со служившим в ВСУ сыном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Харьковчанин Андрей, бежавший вместе с женой Еленой (имена супругов изменены — прим. «Ленты.ру») в Россию, перестал общаться со служившим в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сыном. Об этом сообщил телеканал Russia Today (RT).

Отмечается, что супруги родились и жили в Харькове. Проблемы у них начались в 2015 году, когда на Украине начали сносить советские памятники. Елена сообщила, что вместе с Андреем ходила на митинги против демонтажа монументов. После этого их пригласили на беседу в Службу безопасности Украины (СБУ), после чего они переехали в Белгородскую область.

«Муж перестал общаться с сыном Игорем, лишь иногда спрашивает, жив ли он. А я с пасынком до сих пор переписываюсь. Раньше у него была бронь от призыва, но его уволили с работы — и бронь он потерял», — рассказала Елена.

По ее словам, пасынок сообщил, что служит оператором беспилотников и якобы управляет только дронами-разведчиками.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пытались бежать с Украины в качестве якобы траурного кортежа с телом солдата ВСУ.

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