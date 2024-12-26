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16:50, 26 декабря 2024Бывший СССР

Двое украинцев решили бежать из страны в качестве траурного кортежа бойца ВСУ

ГПСУ: двое мужчин пытались бежать из страны в качестве траурного кортежа
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Двое мужчин пытались бежать из Украины в качестве якобы траурного кортежа с телом солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Как сообщает ГПСУ, в Закарпатье посредники в переправке через границу Украины решили провезти двух уклонистов, притворившись участниками траурного кортежа бойца ВСУ. Для обмана участники происшествия вывесили флаг Украины на автомобиле.

После раскрытия пограничниками организатор схемы дал команду уклонистам выпрыгнуть из машины и безуспешно попытался наехать на силовиков. За попытку уехать из страны мужчины отдали 18 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Ранее сотрудники ГПСУ нашли уклонистов среди овощей. Нарушителей закона о мобилизации обнаружили в партии картофеля и лука на границе с Венгрией.

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