На Украине среди овощей обнаружили уклонистов

Украинские пограничники нашли восьмерых уклонистов в партии лука и картофеля

Украинские пограничники нашли уклонистов среди овощей. Об этом сообщается в Telegram-канале пограничной службы страны.

Как рассказали правоохранители, нарушителей закона о мобилизации обнаружили в партии картофеля и лука на границе с Венгрией.

«Управлял транспортом 63-летний житель Закарпатья. Водитель утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит. (...) Водителя и его "пассажиров" задержали», — рассказали в погранслужбе.

Ранее сообщалось, что котенок спас украинца, бежавшего от мобилизации через горную границу с Румынией. Инцидент произошел в Мармарошском горном массиве рядом с Закарпатской областью Украины. 28-летний мужчина пересек границу, но скатился в овраг глубиной почти 400 метров и провел в снегу более суток при минусовой температуре.