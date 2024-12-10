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03:52, 10 декабря 2024Из жизни

Котенок спас украинского уклониста в горах Румынии

AP: котенок спас украинского уклониста в горах Румынии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Salvamont Maramures

Котенок спас украинца, бежавшего от мобилизации через горную границу с Румынией. Об этом пишет Associated Press.

Инцидент произошел в Мармарошском горном массиве рядом с Закарпатской областью Украины. 28-летний мужчина пересек границу, но скатился в овраг глубиной почти 400 метров и провел в снегу более суток при минусовой температуре.

Когда до него добрались спасатели, то обнаружили за пазухой у уклониста котенка. Все это время животное согревало хозяина, и лишь благодаря этому мужчине удалось выжить. Спасательная операция продлилась более пяти часов и успешно завершилась.

Выяснилось, что беглецом оказался журналист Владислав Дуда из Харьковской области, а его спасителем — рыжий котенок по кличке Персик.

7 декабря Государственная пограничная служба Румынии сообщила, что обнаружила двух украинцев, которые, вероятнее всего, пытались сбежать из страны из-за мобилизации.

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