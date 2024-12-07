Украинец-уклонист сбежал из страны и замерз

В Румынии нашли погибшими двух украинцев, бежавших из-за мобилизации

В Румынии нашли двух украинцев, которые, вероятнее всего, пытались сбежать из страны из-за мобилизации. Об их обнаружении сообщила Государственная пограничная служба.

В горах на территории Румынии тело было найдено в 200 метрах от границы с Украиной. Сообщается, что мужчина незаконно пересек границу, но замерз.

При этом были спасены его спутники — две группы спасателей поднимались за ними на гору.

Еще одного украинца нашли в реке Тиса вблизи румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Обстоятельства произошедшего и личность выясняются, добавили пограничники.

В конце ноября трое уклонистов попытались сбежать с Украины в Венгрию, переплыв Тису, но чуть не замерзли. Их остановило ледяное течение, а спасло только дерево посреди реки, за которое удалось зацепиться.