Иностранный наемник Чапи: ВСУ не продержатся долго в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся долго в Курской области. Об этом заявил воюющий на стороне Украины иностранный наемник с позывным Чапи в беседе с телеканалом CBC.

По его словам, украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава и оружия. Он добавил, что мобилизованные новобранцы «не имеют необходимого опыта». Иностранный наемник также заявил, что положение ВСУ под Курском ухудшается.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело двух боевиков 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» вооруженных формирований Украины, обвиняемых в совершении терактов на территории Курской области.