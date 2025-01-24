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22:00, 24 января 2025Бывший СССР

Иностранный наемник сообщил о проблемах ВСУ в Курской области

Иностранный наемник Чапи: ВСУ не продержатся долго в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся долго в Курской области. Об этом заявил воюющий на стороне Украины иностранный наемник с позывным Чапи в беседе с телеканалом CBC.

По его словам, украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава и оружия. Он добавил, что мобилизованные новобранцы «не имеют необходимого опыта». Иностранный наемник также заявил, что положение ВСУ под Курском ухудшается.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело двух боевиков 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» вооруженных формирований Украины, обвиняемых в совершении терактов на территории Курской области.

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