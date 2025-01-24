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14:33, 24 января 2025Интернет и СМИ

Известный российский комик прокомментировал сообщения о его депортации из США

Комик Данила Поперечный опроверг информацию о его депортации из США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Данил Поперечный / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Известный российский комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) опроверг информацию о его депортации из США. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Поперечный заявил, что его не выдворяют из США. Он назвал ложным сообщение, распространившееся в Telegram-каналах и СМИ.

По словам комика, он находится на территории США легально. «Я в полном порядке — сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной грин-картой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги как артиста и комика», — заключил юморист.

Ранее сообщалось, что Данилу Поперечного, а также блогера Александра Шпака (признан в РФ иностранным агентом) и стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США. Утверждалось, что артисты попали под указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов.

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