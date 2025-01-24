Стало известно о возможной депортации комика Поперечного из США

Mash: Комика Поперечного и блогеров Шпака и Мэддисона могут депортировать из США

Известного российского комика Данилу Поперечного и блогера Александра Шпака (признаны в РФ иностранными агентами), а также стримера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) могут депортировать из США. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что Поперечный, Шпак и Мэддисон попали под указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов. Россиян могут выслать из страны вместе с сотней других граждан РФ, которые уже пребывают в депортационных тюрьмах.

Утверждается, что мигранты просили убежища, проходя либо через сухопутную границу с Мексикой, либо в аэропортах, а затем ждали решения службы ICE с решениями судов на временный въезд по упрощенной программе, которую приостановили после инаугурации Трампа.

Ранее Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов, которые попадают в страну через южную границу. Он также поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам. Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, преступники больше не смогут прятаться в этих местах с целью избежать ареста.