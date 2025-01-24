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12:37, 24 января 2025Россия

Кадыров показал «джихад-машины»

Глава Чечни Кадыров показал джихад-машины для отправки на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал «джихад-машины». Соответствующую видеозапись он разместил в Telegram.

Партию из 15 «Джихад-машин» глава российского региона передал бойцам, выполняющим боевые задачи в Донецкой народной республике. Они были произведены на предприятии «Чеченавто».

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил уверенность, что «джихад-машины» помогут военнослужащим достичь поставленных перед ними целей.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации очередной партии добровольцев, прошедших подготовку на территории Чечни. Новобранцы прошли ускоренный курс подготовки, по прибытии в зону боевых действий они пополнят один из отрядов спецназа «Ахмат».

ЖЗЛ
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