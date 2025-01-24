Кэмерон Диас снялась в кроп-топе для журнала Vogue

52-летняя актриса Кэмерон Диас снялась в кроп-топе для модного журнала Vogue

Американская актриса и модель Кэмерон Диас снялась в откровенном образе для мексиканской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 52-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в коричневом плаще, черном кроп-топе и оранжевой юбке, демонстрируя на камеру обнаженную талию. При этом Диас повернулась к фотографу Норману Жан Рою боком и приспустила с плеч верхнюю одежду.

Кроме того, известно, что звезда «Отпуска по обмену» и «Маски» примерила черное платье в белый горох из ассортимента люксового бренда Valentino. Изделие, оформленное пышными воланами, оголяло плечи актрисы.

Ранее сообщалось, что Кэмерон Диас впервые за пять лет появилась на красной дорожке и вызвала споры в сети.