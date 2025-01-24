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17:39, 24 января 2025Мир

Лавров оценил стремление Трампа наладить общение с Москвой

Глава МИД Лавров: Стремление Трампа наладить прямое общение с Москвой похвально
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией похвально. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением», — дал свою оценку министр.

Лавров обратил внимание, что российсике власти больше не намерены «обольщаться новым-старым президентом». «По масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников», — напомнил глава российского МИД о первом сроке политика на посту президента.

Ранее Лавров заявил, что диалог России и США восстановится только в том случае, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы. Глава МИД добавил, что в случае продолжения игнорирования российских интересов со стороны США в отношениях Москвы и Вашингтона «все останется как есть». По словам Лаврова, Россия не будет «обольщаться» новым американским лидером и ожидать каких-либо кардинальных позитивных изменений.

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