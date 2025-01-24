Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

Лавров: Диалог с США восстановится, если Вашингтон будет учитывать интересы РФ

Диалог России и США восстановится только в том случае, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД добавил, что в случае продолжения игнорирования российских интересов со стороны США в отношениях Москвы и Вашингтона «все останется как есть». По словам Лаврова, Россия не будет «обольщаться» новым американским лидером и ожидать каких-либо кардинальных позитивных изменений.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России и НАТО не осталось каналов для двустороннего взаимодействия, однако альянс в случае необходимости может установить связь по линии МИД или Минобороны России.