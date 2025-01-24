В МИД высказались о состоянии диалога России и НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: У России и НАТО не осталось каналов взаимодействия

У России и НАТО не осталось каналов для двустороннего взаимодействия, однако альянс в случае необходимости может установить связь по линии МИД или Минобороны России. О состоянии диалога высказался заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Нет, никаких каналов не сохранилось. Как известно, НАТО пошло по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами», — отметил замглавы ведомства.

По словам Грушко, в альянсе знают о том, что посол России в Бельгии «выполняет также функции главного связующего звена с НАТО», и могут обратиться к нему в случае необходимости. Замглавы МИД почеркнул, что в настоящее время технологии также позволяют альянсу «связаться с нами, с российским руководством по линии министерства иностранных дел, по линии министерства обороны».

Ранее Грушко говорил, что вступление Украины в Североатлантический альянс исключает достижение мира.