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11:23, 24 января 2025Мир

В МИД России рассказали о вступлении Украины в НАТО

Замглавы МИД России Грушко: Вступление Украины в НАТО исключает достижение мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom  

Вступление Украины в Североатлантический альянс исключает достижение мира. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Для России это один из ключевых элементов возможных договоренностей по украинскому конфликту. Это то, что связано с устранением первопричин этого кризиса (...). Вступление Киева в НАТО исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создание хоть какой-то архитектуры безопасности», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва будет добиваться не только «железобетонных гарантий», исключающих в любом виде членство Украины в военном блоке, но и будет настаивать на том, чтобы это «стало политикой самого альянса».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен нарастить, а не сокращать помощь Украине, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. По его словам, украинский конфликт имеет геополитическое значение, поэтому все западные страны должны участвовать в поддержке Киева.

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