Лукашенко прокомментировал протесты 2020 года

Лукашенко о протестах 2020 года: Мы чуть не уничтожили сами себя

Во время протестов, произошедших после выборов президента Белоруссии в 2020 году, страна едва не уничтожила сама себя. Так события прокомментировал белорусский лидер Александр Лукашенко во время гала-шоу акции «Марафон единства», его слова приводит БелТА.

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что события 2020 года никогда не повторятся.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Они состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.