Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 24 января 2025Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал протесты 2020 года

Лукашенко о протестах 2020 года: Мы чуть не уничтожили сами себя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Во время протестов, произошедших после выборов президента Белоруссии в 2020 году, страна едва не уничтожила сама себя. Так события прокомментировал белорусский лидер Александр Лукашенко во время гала-шоу акции «Марафон единства», его слова приводит БелТА.

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что события 2020 года никогда не повторятся.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Они состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил взгляды Трампа на роль СССР в борьбе с фашизмом

      Сырского грозятся допросить по делу арестованных генералов ВСУ

      Лукашенко рассказал об усилении боеспособности Белоруссии

      Три российских банка предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

      Иностранный наемник сообщил о проблемах ВСУ в Курской области

      Под Киевом снесли штаб с британскими инструкторами

      В США более 700 тысяч школьников оказались под угрозой депортации

      В Раде рассказали об отправке оркестрантов пехотинцами на передовую

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала фото в крошечном бикини

      Фицо рассказал о крупнейшей кибератаке на страховую компанию в Словакии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше