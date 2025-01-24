Москвичам спрогнозировали конец января теплее марта

Синоптик Позднякова: Погода в Москве в конце января будет теплее, чем в марте

В конце января погода в Москве будет теплее, чем в марте. Такой прогноз сделала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит KP.RU.

27, 28 и 29 января — погода побьет температурные рекорды за 146 лет метеонаблюдений. Во все три дня воздух прогреется до плюс пяти градусов Цельсия — это сильно превышает климатическую норму. Средняя температура января в столице обычно держится на уровне минус 6,2 градуса Цельсия. А в марте, по климатическим нормам, должно быть минус 0,7 градуса.

Весенняя погода — не единственная странность января 2025 года, отметила синоптик. 18 января с московских улиц исчез снежный покров, и он не восстановится до конца месяца. «До конца месяца снегопадов не ожидается. Осадки пройдут преимущественно в виде дождя, который окончательной смоет столичный снег. На большей части территории Подмосковья снега также нет. Лишь в Дмитрове и Волоколамске его высота составляет 1 сантиметр», — рассказала метеоролог.

Не по-весеннему морозные дни пообещали москвичам в Росгидромете. По прогнозам специалистов, в марте ожидается похолодание до минус 15 градусов.