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15:29, 24 января 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается теплая погода с моросью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В выходные, 25 и 26 января, в Москву придут тепло и морось. Такую погоду спрогнозировала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Москва 24».

«Ночью 25 января в Москве — от минус 1 до плюс 1 градуса Цельсия, днем — от нуля до плюс 2 градусов. Ветер южный, но не очень сильный — 3-8 метров в секунду», рассказала синоптик. Осадки будут в основном в виде мороси, но специалистка не исключает, что в некоторых районах на землю будут падать отдельные снежинки.

В ночь на 26 января погода не изменится, а днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов, уточнила Позднякова. На предстоящей неделе небольшие осадки в столице сохранятся, а температура воздуха ночью будет слабоположительной.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предупредили, что январь в Москве завершится экстремальным теплом. Затяжной период оттепелей начнется еще в пятницу, 24 января. Днем столбики термометров достигнут нулевой отметки, а в последующие дни будут подниматься все выше. Рекордно теплые дни москвичи застанут на следующей неделе. В понедельник, 27 января, воздух прогреется до плюс 4 градусов, что почти на градус выше рекорда, поставленного больше века назад, в 1923 году.

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