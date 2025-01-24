Январь в Москве завершится экстремальным теплом

«Фобос»: Под конец января температура в Москве поднимется до 5 градусов тепла

Январь в Москве завершится небывалым потеплением. Об этом столичных жителей предупреждают в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов, последние числа января окажутся экстремально теплыми для мегаполиса. Затяжной период оттепелей начнется еще в пятницу, 24 января. Днем столбики термометров достигнут нулевой отметки, а в последующие дни будут подниматься все выше. Рекордно теплые дни москвичи застанут на следующей неделе. В понедельник, 27 января, воздух прогреется до плюс 4 градусов, что почти на градус выше рекорда, поставленного больше века назад, в 1923 году. Во вторник потеплеет уже до плюс 5 градусов.

Оттепельная зима, однако, может откликнуться москвичам морозами весной. В Росгидромете ожидаются похолодания до минус 15 градусов в марте. Подлинная весна в столицу в этом году, скорее всего, придет только в апреле. Март с точки зрения климата всегда считался синоптиками только окончанием зимы.