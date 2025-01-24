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16:39, 24 января 2025Россия

Мужчина пострадал при взрыве боеприпаса в российском регионе

Губернатор Гладков: Мужчина пострадал при взрыве боеприпаса под Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина пострадал при взрыве боеприпаса в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

ЧП произошло в поселке Октябрьский.

«В результате детонации боеприпаса ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

По его словам, на данный момент вся необходимая помощь пострадавшему оказывается. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее на участке автодороги Октябрьский — Малиновка Белгородском районе дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с россиянином внутри. Водитель получил ранения.

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