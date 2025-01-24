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13:09, 24 января 2025Силовые структуры

Против напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина возбудили уголовное дело

В Ногинске мужчина напал на приехавшего на вызов к его матери фельдшера скорой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области возбудили дело против напавшего на фельдшера скорой помощи мужчины. Об этом в пятницу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 23 января бригада скорой помощи прибыла по вызову к пожилой жительнице Ногинска. Находившийся в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина напал на фельдшера скорой помощи, избил его и запер в квартире, где удерживал до прибытия наряда полиции.

2 декабря житель Санкт-Петербурга проломил голову 30-летнему фельдшеру скорой помощи, который приехал к нему на вызов.

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