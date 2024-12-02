Россиянин проломил голову приехавшему к нему на вызов фельдшеру

Житель Санкт-Петербурга проломил голову 30-летнему фельдшеру скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, 37-летний россиянин встречал медика в нетрезвом виде. Во время осмотра он как минимум два раза ударил фельдшера в голову и живот.
Как отметил источник РЕН ТВ, сотрудника скорой доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Его обидчика удалось задержать.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал телеканал.
Ранее сообщалось, что в больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга. Медработнику потребовалась госпитализация.
После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.