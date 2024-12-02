Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 2 декабря 2024Россия

Россиянин проломил голову приехавшему к нему на вызов фельдшеру

РЕН ТВ: петербуржец проломил голову приехавшему к нему на вызов фельдшеру
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга проломил голову 30-летнему фельдшеру скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 37-летний россиянин встречал медика в нетрезвом виде. Во время осмотра он как минимум два раза ударил фельдшера в голову и живот.

Как отметил источник РЕН ТВ, сотрудника скорой доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами. Его обидчика удалось задержать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал телеканал.

Ранее сообщалось, что в больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга. Медработнику потребовалась госпитализация.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

      У дорог в России появятся имена

      Риск резкого падения ставок по банковским вкладам оценили

      Шольц рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

      На Западе заявили об угрозе конфликта России и Турции из-за Сирии

      43-летняя Пэрис Хилтон снялась голой для обложки альбома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше