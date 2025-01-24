Эксперт Дизен раскритиковал стремление стран ЕС отправить силы НАТО на Украину

Обсуждение европейскими странами отправки миротворцев на Украину после заключения перемирия несерьезно. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт раскритиковал стремление европейских стран отправить на Украину свои вооруженные силы, поскольку, по его словам, Россия вошла на украинскую территорию, чтобы остановить расширение Североатлантического альянса в направлении своих границ.

«Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности», — написал он.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Камиль Гранд объяснил необходимость размещения 40 тысяч миротворцев на Украине. Он уточнил, что миротворческие силы должны быть достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью, и достаточно большими, чтобы не восприниматься НАТО как скрытое обязательство.