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16:00, 24 января 2025Мир

На Западе раскритиковали стремление европейских стран отправить миротворцев на Украину

Эксперт Дизен раскритиковал стремление стран ЕС отправить силы НАТО на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Обсуждение европейскими странами отправки миротворцев на Украину после заключения перемирия несерьезно. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт раскритиковал стремление европейских стран отправить на Украину свои вооруженные силы, поскольку, по его словам, Россия вошла на украинскую территорию, чтобы остановить расширение Североатлантического альянса в направлении своих границ.

«Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности», — написал он.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Камиль Гранд объяснил необходимость размещения 40 тысяч миротворцев на Украине. Он уточнил, что миротворческие силы должны быть достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью, и достаточно большими, чтобы не восприниматься НАТО как скрытое обязательство.

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