Дипломат Прауд: Запад зря надеется, что Киев сможет покрыть свои долги ресурсами

На Западе зря надеются, что Украина сможет покрыть свои долги природными ресурсами, учитывая то, как продвинулись Вооруженные силы (ВС) России. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд, его слова передает Responsible Statecraft.

«За последние пять месяцев Россия продвинулась на все большие участки территорий в Донбассе, где можно добыть литий, уголь и уран. Но западные политик все еще напрасно верят в то, что они смогут использовать эти ресурсы, чтобы погасить постоянно растущие долги Киева», — отметил дипломат.

По мнению Прауда, эта ситуация — «экономическое безумие».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. По словам источника, в Вашингтоне дали понять, что этим должен заняться частный сектор.