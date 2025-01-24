На Западе заявили об ошибке Европейского Союза в отношении России

Журналист Боуз: ЕС сильно недооценил свою зависимость от энергоресурсов России

Ирландский журналист Чей Боуз заявил об ошибке Европейского Союза (ЕС), которую он допустил в отношении России. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоресурсов. Именно они способствовали промышленному росту и стабильности Европы», — отметил Боуз.

По его словам, западные лидеры заплатят за приводящую к «самоповреждению» политику.

Ранее журналист указал на эволюцию идиотизма НАТО в высказываниях о России. По его словам, глупости в выражаемых позициях альянса становится больше.

До этого Боуз назвал возможную причину затягивания конфликта на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский идет на этот шаг, чтобы избежать расследования преступлений.