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19:21, 16 января 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали возможную причину затягивания конфликта на Украине

Аналитик Боуз: Киев затягивает конфликт для избежания расследования преступлений
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины и его сторонники пытаются избежать расследования их преступлений, поэтому не прекращают конфликт с Россией. Возможную причину затягивания Киевом конфликта назвал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Зеленский и его сторонники будут продолжать конфликт как можно дольше, ведь его прекращение означает и остановку финансирования. Нет диктатуры и боевых действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов», — считает западный аналитик.

В декабре Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не предоставят информацию «вплоть до доллара».

Ранее глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин рассказал об отправке заявления в Службу безопасности Украины с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины. Предметом жалобы стали концерн «Укроборонпром» и поставка в Вооруженные силы Украины бракованных мин.

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