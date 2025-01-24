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17:10, 24 января 2025Экономика

Названы незапланированные последствия изъятия замороженных активов России

Euroclear: Изъятие активов России может негативно повлиять на финансовую систему
Вячеслав Агапов

Фото: otnaydur / Shutterstock / Fotodom  

Изъятие замороженных активов России может негативно повлиять на финансовую систему. Незапланированные последствия конфискации российских средств назвала глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен, ее цитирует Bloomberg.

Попытки изъять заблокированные активы в конечном счете окажут негативный эффект на международную финансовую систему.

«Всегда могут последовать контрмеры России, которые еще сильнее дестабилизируют финансовые рынки», — пояснила Урбен.

По словам представителя Euroclear, президент США Дональд Трамп может затронуть вопрос судьбы российских активов в попытках организовать переговоры. Однако ряд первых лиц все еще выступает за конфискацию средств ЦБ РФ — в таком случае нужно взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков России.

Верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По ее словам, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.

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