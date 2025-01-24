Названы незапланированные последствия изъятия замороженных активов России

Euroclear: Изъятие активов России может негативно повлиять на финансовую систему

Изъятие замороженных активов России может негативно повлиять на финансовую систему. Незапланированные последствия конфискации российских средств назвала глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен, ее цитирует Bloomberg.

Попытки изъять заблокированные активы в конечном счете окажут негативный эффект на международную финансовую систему.

«Всегда могут последовать контрмеры России, которые еще сильнее дестабилизируют финансовые рынки», — пояснила Урбен.

По словам представителя Euroclear, президент США Дональд Трамп может затронуть вопрос судьбы российских активов в попытках организовать переговоры. Однако ряд первых лиц все еще выступает за конфискацию средств ЦБ РФ — в таком случае нужно взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков России.

Верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По ее словам, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.