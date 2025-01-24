Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 24 января 2025Экономика

Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

Москворечье-Сабурово стало районом Москвы с наиболее подешевевшим жильем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогу 2024 года новостройки в Москве сильнее всего подешевели в районах Москворечье-Сабурово, Западное Дегунино и Марьино. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», передает «РБК».

В декабре минувшего года средняя цена «квадрата» в Москворечье-Сабурово достигла 319,7 тысячи рублей, что на 18 процентов меньше показателя аналогичного периода 2023-го. В Западном Дегунино снижение составило 17 процентов, до 290,5 тысячи рублей за метр, а в Марьино — 13 процентов, до 321,1 тысячи рублей.

Далее следуют районы Солнцево и Кунцево, где снижение цен составило 11 процентов, до 310,1 тысячи и 368,2 тысячи рублей соответственно. Пятерку лидеров замкнул район Коньково — минус 10 процентов, до 212,3 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что первенство района Москворечье-Сабурово связано с выходом нового проекта от крупного застройщика. На объект пришлась существенна доля предложения, кроме того, он отличается низкой стартовой ценой и скидками на начальном этапе продаж.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» назвали города, где за год сильнее всего подорожала аренда комнат. Лидером оказалась Казань.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

      В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

      Адвокат Муцениеце высказалась о сумме алиментов от Прилучного

      Членам избирательной комиссии Белоруссии стали поступать угрозы

      Россиянам посоветовали есть меньше красного мяса

      Китай вернул себе оборудование попавшего под санкции российского проекта

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      Эксперт по осанке назвала минусы горячей йоги

      Известный российский комик прокомментировал сообщения о его депортации из США

      В США рассказали о подорванном доверии России к Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше