Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

Москворечье-Сабурово стало районом Москвы с наиболее подешевевшим жильем

По итогу 2024 года новостройки в Москве сильнее всего подешевели в районах Москворечье-Сабурово, Западное Дегунино и Марьино. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», передает «РБК».

В декабре минувшего года средняя цена «квадрата» в Москворечье-Сабурово достигла 319,7 тысячи рублей, что на 18 процентов меньше показателя аналогичного периода 2023-го. В Западном Дегунино снижение составило 17 процентов, до 290,5 тысячи рублей за метр, а в Марьино — 13 процентов, до 321,1 тысячи рублей.

Далее следуют районы Солнцево и Кунцево, где снижение цен составило 11 процентов, до 310,1 тысячи и 368,2 тысячи рублей соответственно. Пятерку лидеров замкнул район Коньково — минус 10 процентов, до 212,3 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что первенство района Москворечье-Сабурово связано с выходом нового проекта от крупного застройщика. На объект пришлась существенна доля предложения, кроме того, он отличается низкой стартовой ценой и скидками на начальном этапе продаж.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» назвали города, где за год сильнее всего подорожала аренда комнат. Лидером оказалась Казань.