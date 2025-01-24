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12:56, 24 января 2025Экономика

Названы города с сильнее всего подорожавшей арендой комнат

«Циан»: сильнее всего аренда комнат подорожала в Казани
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Казань возглавила топ крупных российских городов, где за последний год сильнее всего подорожала аренда комнат. Об этом говорится в исследовании «Циан.Аналитики», передает РИА Новости.

С середины января 2024 года по середину января 2025-го цены на указанный вид жилья в Казани выросли на 47 процентов, до 15,8 тысячи рублей в месяц. Эксперты связывают высокий прирост с тем, что часть нового предложения — не комнаты в многоквартирных домах, а номера в хостелах и мини-гостиницах.

Второе место в топе досталось Волгограду и Омску, где цены выросли на 32 процента, до 9,9 тысячи и 10 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули Москва и Воронеж с приростом на 27 процентов, до 27,2 тысячи и 10,2 тысячи рублей. Отмечается, что именно в столице сейчас сосредоточены самые дорогие комнаты в Москве. Дороже всего снимать помещение также в Санкт-Петербурге и Казани.

В «Мире квартир» добавили, что в среднем по России за год съемные комнаты подорожали на 28 процентов, до 12,1 тысячи рублей в месяц. Дешевле всего снимать такое жилье в Пензе (8,3 тысячи рублей), Нижнем Тагиле (8,5 тысячи) и Саранске (8,6 тысячи).

Ранее сообщалось, что аренда квартир в крупных городах России начала дешеветь. Так, в январе арендные ставки на однокомнатные квартиры снизились до 31,7 тысячи.

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