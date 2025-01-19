Стоимость аренды жилья в России стала снижаться

«Ъ»: Cтоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась до 31,7 тысячи

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России в январе снизилась до 31,7 тысячи, двухкомнатных — до 44,7 тысячи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Падение составило 1 процент и 0,9 процента соответственно, уточнили эксперты. Тенденция к снижению наблюдается на протяжении четырех месяцев, однако темпы уже замедляются, добавили они. В декабре цены уменьшились на 2-3 процента по отношению к предыдущему месяцу.

По данным агентства «Этажи», арендовать однокомнатную квартиру в крупном городе страны сейчас можно в среднем за 32,4 тысячи рублей в месяц. Среди городов, где цены падают особенно активно, в компании назвали Самару и Тюмень.

В «Циан.Аналитике» обратили внимание на существенное — 5,9 процента — снижение цен на аренду «однушек» в Перми. При этом в Санкт-Петербурге подобные квартиры, по данным агентства, дорожали — на 1,4 процента, до 42,5 тысячи рублей в месяц. В Москве также наблюдался рост — на 1,3 процента к последнему месяцу 2024-го, до 68,8 тысячи рублей.

Ранее эксперты перечислили города, в которых аренда жилья за 2024 год возросла особенно сильно. В их число вошли Москва, Волгоград и Екатеринбург. Среди регионов, недвижимость в которых подорожала не так значительно, они отметили Красноярский край и Самарскую область.