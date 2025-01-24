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16:13, 24 января 2025Бывший СССР

Обстрелы ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР

Обстрелы ВСУ инфраструктуры остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) приостановлена работа водовода Дон – Донбасс. Об этом сообщил Минстрой ДНР, передает ТАСС.

По информации ведомства, в результате атак нарушено энергоснабжение, аварийные бригады приступили к восстановительным работам, не допустив полной остановки водовода. В Минстрой ДНР добавили, что обстрелы энергетической инфраструктуры республики продолжаются второй день подряд, что вызвало перебои в работе оборудования для забора воды. Власти также предписали предприятиям региона строго экономить воду, чтобы направлять ее в Донецк и Макеевку.

«На период устранения последствий атаки вода может подаваться нестабильно, сегодня ее подача сокращена на 20 процентов. Ликвидированы аварии на Ханжонковском водохранилище», – сообщили в ведомстве.

Ранее украинские войска атаковали Горловку. Атака была проведена двум снарядами калибра 155 миллиметров, который используется в НАТО.

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