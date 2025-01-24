Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

Эксперт Дедков: В России могут перестать строить апартаменты

Апартаменты не смогли конкурировать с классическим жильем, и в скором времени в России могут перестать их строить. Исчезновение этого типа помещений предрек эксперт по недвижимости Олег Дедков, пишет aif.ru.

«Москва уже отказалась от согласования новых проектов по апартаментам, при этом столица во многих аспектах является опытной площадкой для всей России. Так что в ближайшей перспективе ждем аналогичных решений от властей Петербурга и других городов-миллионников за исключением курортов», — рассказал специалист.

Главным преимуществом апартаментов была более низкая, чем у квартир, цена. Но жильем этот тип недвижимости не признали, поэтому коммунальные платежи для их владельцев гораздо выше, а также вокруг домов обычно не такая развитая инфраструктура.

По мнению Дедкова, у апартаментов больше шансов на выживание только как у полноценного гостиничного комплекса. Но тогда он должен быть предназначен для долговременного проживания и отвечать определенным федеральным нормативам.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на жилье в России в 2025 году вырастут на 15 процентов. Способствовать этому будут себестоимость материалов и рабочей силы, уровень инфляции и затраты на обслуживание кредитных линий.