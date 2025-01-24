Перебежчик рассказал о подготовке солдат ВСУ к нападению в Курской области

РИА Новости: В Великобритании инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу

Иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к нападению на город Суджа в Курской области. Об этом РИА Новости заявил сбежавший в РФ из Соединенного Королевства украинский военнослужащий Валерий.

Как утверждает украинец, подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире

«На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области», — уточнил он.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что солдаты тысячами увольяются из Вооруженных сил (ВС) Британии из-за нежелания воевать на Украине.