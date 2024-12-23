Пушков: солдаты тысячами увольняются из ВС Британии, не желая воевать на Украине

Солдаты тысячами увольяются из ВС Британии из-за нежелания воевать на Украине. Такой вывод сделал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя новость зарубежных СМИ о массовых увольнениях из британской армии вопреки тому, что военнослужащим проиндексировали зарплату и прочие выплаты.

По данным СМИ, как минимум 15 тысяч человек на службе в ВС Британии подали в отставку, несмотря на решение лейбористского правительства поднять заработные платы на 6 процентов. Российский политик процитировал британского блогера, который в ответ на новость заявил, что «никто не хочет отдавать жизнь за (премьер-министра Великобритании Кира) Стармера и (президента Украины Владимира) Зеленского».

«Главная причина — нежелание воевать на Украине, — считает Алексей Пушков. — Видимо, те, кто там уже воевал и кто уцелел, рассказали об увиденном тем, кто еще туда не отправился».

Ранее Spectator написал, что отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. До этого командование Королевских ВС Великобритании заявляло о планах отправить «небольшие группы военнослужащих» на Западную Украину для ускорения подготовки личного состава Вооруженных сил республики (ВСУ).