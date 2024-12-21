Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 21 декабря 2024Мир

СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

Spectator: отправка британских инструкторов в ВСУ может привести к войне с РФ
Мария Черкасова

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Об этом пишет Spectator.

«Эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил», — считает обозреватель. В ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании, сообщил обозреватель.

О том, что командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев, стало известно в октябре. Сообщалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину для ускорения подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

      Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

      Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

      Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

      Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

      Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

      Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

      Байден подписал закон о временном бюджете США

      СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

      Захарова после атаки ВСУ на Казань назвала Зеленского главой террористической ячейки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше