Spectator: отправка британских инструкторов в ВСУ может привести к войне с РФ

Отправка британских военных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Об этом пишет Spectator.

«Эта миссия может привести к прямому столкновению британских и российских вооруженных сил», — считает обозреватель. В ходе продвижения российские военные могут наткнуться на британских специалистов в украинских подразделениях, что приведет к прямому конфликту армий России и Великобритании, сообщил обозреватель.

О том, что командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев, стало известно в октябре. Сообщалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину для ускорения подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).