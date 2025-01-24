Певица Ханна опубликовала фото без штанов в честь дня рождения

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась без штанов в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,7 миллиона подписчиков.

Исполнительница отметила наступление 34 лет и показала фото, где позирует в красном наряде. Так, она прикрыла обнаженную грудь огромным бантом и надела трусы, прозрачные чулки и остроносые туфли в тон.

Кроме того, артистка выбрала в качестве украшений колье и серьги-подвески и сделала макияж в коричневой гамме. «Пусть в мире будет мир, любовь, наши мечты сбываются, мы будем здоровы и очень счастливы! Вот мое самое заветное желание», — указала в подписи звезда.

Ханна — российская певица и жена генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). Пара воспитывает двух детей.

Ранее в январе экс-солистка группы «Тату», российская певица Юлия Волкова снялась в бикини.