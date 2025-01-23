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11:22, 23 января 2025Ценности

Экс-солистка группы «Тату» снялась в крошечном леопардовом бикини

Российская певица Юлия Волкова снялась в крошечном леопардовом бикини
Екатерина Ештокина
Юлия Волкова

Юлия Волкова. Фото: @official_juliavolkova

Российская певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила черно-белый кадр, на котором позировала напротив зеркала в крошечном леопардовом бикини, состоящем из бюстгальтера на завязках и плавок с низкой посадкой. При этом звезда показала стройную фигуру и крупную татуировку в области ребер.

Ранее экс-солистка группы «Тату» похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Она позировала на фоне бассейна в зеленом бикини, оформленном завязками под грудью.

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