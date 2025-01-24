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18:10, 24 января 2025Путешествия

Пилот поссорился с женой, улетел на своем самолете и бесследно исчез после крушения

Daily Mail: Пилот поссорился с женой и упал на легкомоторном самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: The Bushranger / Wikimedia

65-летний пилот из Лас-Вегаса поссорился с женой, улетел на своем легкомоторном самолете и упал. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что воздушное судно нашли спустя две недели в горах Невады, а сам мужчина бесследно исчез после крушения. Накануне вылета, 1 января, Майкл Мартин поругался с супругой, однако, по ее словам, конфликт не был серьезным. После вылета Мартин перестал выходить на связь, тогда родные начали его искать.

По словам правоохранителей и спасателей, надежд на то, что пилот жив, почти нет. На поиски останков планируют отправить вертолеты, поскольку пешком добраться до места крушения затруднительно.

Ранее блогеры из Испании упали на легкомоторном самолете и получили тяжелые травмы. Во время маневра лайнер заглох, после чего упал на землю с высоты 45 метров.

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