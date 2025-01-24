Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 24 января 2025Экономика

Платеж по ипотеке на новостройки в России вырос втрое

«Дом.РФ»: Ипотечный платеж за новостройки в России вырос в три раза в 2024 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2024 году ежемесячный платеж по ипотеке на новостройки в России вырос в три раза, а на вторичное жилье — в полтора раза. Такие данные приводит институт развития «Дом.рф» в своем отчете, пишет РБК.

По данным специалистов, в первой половине года, когда действовала массовая льготная ипотека на новостройки под 8 процентов, ежемесячный платеж за строящуюся квартиру площадью 54 квадратных метра был на уровне 50 тысяч рублей.

К середине декабря, когда средние ставки по жилищным кредитам выросли до 29 процентов, за аналогичную квартиру заемщикам пришлось платить уже 160 тысяч рублей в месяц — в 3,2 раза больше. При этом фактическая цена квадратного метра выросла всего на 2 процента, до 175,1 тысячи рублей.

Ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру аналогичной площади на вторичном рынке в первой половине 2024 года был на уровне 69 тысяч рублей при ставке 19,7 процента и цене «квадрата» в 110,2 тысячи рублей.

В декабре за ту же квартиру ипотечникам пришлось платить в полтора раза больше — 103 тысячи рублей. Ставка по таким кредитам достигла 29,4 процента, а цена «квадрата» почти не изменилась — он стал стоить 111,3 тысячи рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2025 году цены на жилье могут вырасти на 15 процентов. На них будут влиять себестоимость материалов и рабочей силы, уровень инфляции и затраты на обслуживание кредитных линий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      В США «голову» нелегала оценили в тысячу долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше