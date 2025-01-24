Платеж по ипотеке на новостройки в России вырос втрое

«Дом.РФ»: Ипотечный платеж за новостройки в России вырос в три раза в 2024 году

В 2024 году ежемесячный платеж по ипотеке на новостройки в России вырос в три раза, а на вторичное жилье — в полтора раза. Такие данные приводит институт развития «Дом.рф» в своем отчете, пишет РБК.

По данным специалистов, в первой половине года, когда действовала массовая льготная ипотека на новостройки под 8 процентов, ежемесячный платеж за строящуюся квартиру площадью 54 квадратных метра был на уровне 50 тысяч рублей.

К середине декабря, когда средние ставки по жилищным кредитам выросли до 29 процентов, за аналогичную квартиру заемщикам пришлось платить уже 160 тысяч рублей в месяц — в 3,2 раза больше. При этом фактическая цена квадратного метра выросла всего на 2 процента, до 175,1 тысячи рублей.

Ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру аналогичной площади на вторичном рынке в первой половине 2024 года был на уровне 69 тысяч рублей при ставке 19,7 процента и цене «квадрата» в 110,2 тысячи рублей.

В декабре за ту же квартиру ипотечникам пришлось платить в полтора раза больше — 103 тысячи рублей. Ставка по таким кредитам достигла 29,4 процента, а цена «квадрата» почти не изменилась — он стал стоить 111,3 тысячи рублей.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2025 году цены на жилье могут вырасти на 15 процентов. На них будут влиять себестоимость материалов и рабочей силы, уровень инфляции и затраты на обслуживание кредитных линий.