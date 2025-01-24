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09:19, 24 января 2025Бывший СССР

Пленный украинский офицер обратился к попавшим в окружение бойцам ВСУ

Украинский офицер Погибенко призвал сдаваться бойцов ВСУ в Великой Новоселке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Погибенко обратился к попавшим в окружение в Великой Новоселке бойцам 110-й бригады украинской армии и призвал их сдаваться. Обращение пленного офицера публикует в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть в Великой Новоселке? (...) Бойцы, находящиеся в окружении в любой точке линии фронта, рекомендую вам сохранить свои жизни», — заявил военный.

Он добавил, что украинские власти не интересует судьба бойцов окруженной бригады, поскольку на Украине действуют команды территориальных центров комплектации, которые насильно «ловят» новых рекрутов для ВСУ.

Ранее сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий рассказал о подготовке солдат ВСУ к нападению в Курской области. Как утверждает украинец, подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире.

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