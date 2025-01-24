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21:57, 24 января 2025Бывший СССР

Под Киевом снесли штаб с британскими инструкторами

В Броварах под Киевом был снесен штаб с британскими инструкторами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские беспилотники снесли штаб с британскими инструкторами, расположенный в городе Бровары под Киевом. Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан».

«В ночь с 23 на 24 января российские войска нанесли серию точечных ударов по объектам противника, включая аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации иностранных инструкторов и логистические узлы», — говорится в сообщении.

В частности, в Броварах были уничтожены шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700 и спутниковая станция BGAN Explorer 727, а также поврежден серверный центр. Кроме того, в результате атаки был ликвидирован британский наемник, еще несколько иностранных специалистов получили ранения.

Также в Житомирской области была частично повреждена инфраструктура аэродрома 39-й бригады тактической авиации. Отмечается, что находившаяся там техника уничтожена.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе.

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