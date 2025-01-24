Политолог назвал возможных участников восстановления Украины

Политолог Топорнин: Помочь в восстановлении Украины могут Европа, США и Китай

После завершения конфликта может появиться много стран, желающих помочь в восстановлении Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. К их числу, по его словам, могут относиться не только Европа и США, но также Россия и Китай.

«Прежде всего помогать могут начать европейские страны, европейские компании, о чем уже было заявлено. Украина является официальным кандидатом на вступление в ЕС, должны начаться первичные переговоры по процессу. А ЕС всегда помогает государствам, которые имеют глубокие с ним связи. Если Украина в итоге станет членом Евросоюза, это вообще приобретает другой смысл: компании, которые профинансируют восстановление страны, потом смогут получать определенные дивиденды», — объяснил политолог.

Помочь в восстановлении Украины, по его мнению, могут и США — в том случае, если увидят для себя выгоду в подобных инвестициях. Топорнин допустил, что для того, чтобы дополнительно стимулировать инвестирование, украинское руководство может создать для зарубежных компаний льготные налоговые режимы, свободные экономические зоны.

«Может, удастся договориться и об участии России. Например, в части поставки энергоносителей. Там будет рост энергопотребления, а у России есть и газ, и нефть, и электричество. Если страна перестанет быть враждебной, то, естественно, Россия заинтересована в успешном развитии своего соседа. Может, не сейчас, а спустя какое-то время», — допустил Топорнин.

Наконец, подключиться к восстановлению государства, как он считает, может Китай. Политолог объяснил, что в Китае понимают перспективы вступления Украины в ЕС и заинтересованы в более глубоком вхождении в европейский рынок. Сделать это через страну-кандидата кажется логичным.

Ранее в издании Bloomberg сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Этим, по мнению новой американской администрации, должен заняться частный сектор.