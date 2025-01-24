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09:52, 24 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали таксиста за разбойное нападение на клиента ради пирогов

В Тюмени таксист отобрал у клиента пироги в качестве компенсации
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюмени полицейские задержали таксиста, подозреваемого в разбойном нападении на клиента. Об этом в пятницу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, расследование началось с заявления молодого человека, сообщившего о нападении таксиста, который отобрал у него коробку с пирогами. Таксист грозил пассажиру пневматическим пистолетом. При задержании он пояснил, что отобрал пироги в качестве компенсации за отмененный заказ.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае попутчик домогался женщины в такси, угрожая пистолетом.

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