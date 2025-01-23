В российском регионе попутчик домогался женщины в такси и угрожал ей пистолетом

В Приморском крае попутчик домогался женщины в такси, угрожая пистолетом

В Приморском крае попутчик домогался женщины в такси, угрожая пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пострадавшая хотела доехать из поселка Липовцы во Владивосток. Для этого она заказал такси. В результате по пути водитель взял еще одного пассажира, который и стал приставать к женщине — трогать ее бедра и между ног.

Когда пассажирка закричала, злоумышленник пригрозил пистолетом. Водитель на происходящее не реагировал — только сделал музыку погромче. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Москве таксист изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля.

