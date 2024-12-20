В Москве таксист изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля

На юге Москвы таксист изнасиловал пассажирку

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 16 декабря таксист припарковался на улице Кошкина и начал приставать к женщине. Он надругался над ней.

Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте водителя.

Ранее стало известно, что в Татарстане суд приговорил к 11,5 года лишения свободы жителя Набережных Челнов за изнасилование и избиение до смерти женщины.

