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15:49, 19 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и избил до смерти женщину в парке

Жителя Татарстана осудили на 11,5 года за изнасилование и избиение женщины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Татарстане суд приговорил к 11,5 года лишения свободы жителя Набережных Челнов за изнасилование и избиение до смерти женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 6 августа 2022 года пьяный мужчина познакомился с местной жительницей, завел ее в лесопосадку парка «Прибрежный» и предложил заняться сексом. Женщина отказалась, тогда осужденный надругался над ней и избил. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Чите суд арестовал 33-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать 20-летнюю девушку.

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